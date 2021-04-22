Фото: Олег Яровиков Парламент Башкирии принял в первом чтении проект закона о трехдневном голосовании Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 22 апреля, на пленарном заседании Госсобрания депутаты приняли в первом чтении проект закона, который предусматривает возможность проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.

С принятием закона в новом формате смогут проводиться уже выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления. Избирательная кампания состоится в сентябре.

«Проект закона направлен на приведение республиканского законодательства о выборах в соответствие с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», – сказал спикер парламента Константин Толкачев. – Возможность голосовать в течение нескольких дней позволит большему числу избирателей принять участие в выборах, а значит результаты голосования будут лучше отражать мнения и политические предпочтения граждан».

Законопроектом также уточняются требования к наблюдателям и условия проведения предвыборной агитации. Регулируется порядок обращения Центральной избирательной комиссии в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения агитационных материалов, нарушающих требования законодательства.