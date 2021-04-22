«Отрадно, что Путин в Послании упомянул о финансировании проектов в области ЖКХ»: Беляков

Правозащитник, президент АНО «Уфасити.ми», заместитель председателя Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан Вадим Беляков отметил в Послании Владимира Путина к Федеральному собранию ту часть, где говорится о выделении финансирования на ряд проектов, в том числе ЖКХ.

«Пока непонятно, какие будут объемы и под какие именно проекты будут выделены деньги, поэтому в этой части выводы делать рано. Остальное в основном касалось социальной сферы — деньги детям, родителям, компенсации за лагеря и т.п. Глобально разовые выплаты вряд ли сделают какую-то погоду в финансовом состоянии жителей. В прошлом году такие выплаты были дважды — итоговая финансовая ситуация в стране кардинально не изменилась», — сказал Вадим Беляков.

Владимир Путин озвучил ежегодное Послание к Федеральному собранию 21 апреля.

Краткое содержание читайте в материале «Башинформа»: «Что рассказал Владимир Путин на Послании. Самое главное за семь минут».