В Башкирии вакцину от коронавируса сделали почти 132 тысячи человек

В Башкирии за прошедшие сутки вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» сделали 3 745 человек. Всего же на прививку решилось 131 928 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние сутки лабораторно диагноз коронавируса подтвержден у 97 человек. Таким образом, общее число заболевших на 22 апреля 2021 года составляет 34 592 человека. Всего вылечились 31 695 человек, в том числе 204 выздоровели за минувшие сутки. Также за сутки скончались от COVID-19 три пациента, всего с начала пандемии — 428.