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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Послание Президента совпало по тональности с российскими традициями: Надежда Крылова

ПОЛИТИКА

Послание главы российского государства этого года особенное. И главной его особенностью является — отеческая забота руководителя страны обо всех нас, о каждом из нас в условиях, когда угроза новой волны распространения инфекционного заболевания еще сохраняется. Именно поэтому Владимиром Владимировичем Путиным предложен комплекс мер социальной поддержки населения, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Надежда Крылова.

«И эти меры в основном долговременного действия. Востребованность новых мер поддержки очевидна. Так, о некоторых из них высказывались эксперты и активисты Общероссийского народного фронта. Еще одна особенность послания – духовно-нравственное звучание, очень правильно и гармонично по своей тональности совпадающее с российскими традициями, имеющими глубокие исторические корни, и с глубинными запросами современного общества. Главный президентский документ этого года, как мне представляется, нацелен на то, чтобы сохранить «духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают», чтобы в приоритете остались семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплоченность, которые сейчас вышли для нас на первый план», — отметила Надежда Крылова.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание Президента
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