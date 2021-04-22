Послание Президента совпало по тональности с российскими традициями: Надежда Крылова

Послание главы российского государства этого года особенное. И главной его особенностью является — отеческая забота руководителя страны обо всех нас, о каждом из нас в условиях, когда угроза новой волны распространения инфекционного заболевания еще сохраняется. Именно поэтому Владимиром Владимировичем Путиным предложен комплекс мер социальной поддержки населения, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Надежда Крылова.

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