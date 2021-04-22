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В двух районах Башкирии лесники строят теплицы для выращивания сеянцев

ОБЩЕСТВО

Для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой сотрудники Белокатайского лесхоза приступили к строительству теплицы площадью 90 квадратных метров.

«Теплица рассчитана на 400 кассет для выращивания сеянцев лесных культур с закрытой корневой системой, — рассказала директор лесхоза Валима Нугманова. — После укрытия каркаса теплицы армированной пленкой в конце апреля высадят семена сосны обыкновенной. В будущем выросшие сеянцы планируем использовать для лесовосстановления в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

Выращивают будущий лес из семян и в Зианчуринском лесхозе. Там уже обновили прошлогодние две теплицы, укрыли их новым материалом.

«В первой теплице на площади 180 квадратов в 150 кассетах будем выращивать сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, а во второй теплице на площади 300 «квадратов» высеваем также семена сосны обыкновенной с открытой корневой системой, — сообщил директор Зианчуринского лесхоза Салават Сагитов. — Активно готовимся к весеннему лесокультурному сезону текущего года, наши работники в лесных питомниках выкопали посадочный материал в количестве 120 тысяч штук, это двухлетняя сосна, и закопали в снежном борту. Также для проведения республиканской акции «Зелёная Башкирия» мы отправляем в г. Сибай крупномеры — 92 штуки двухметровых елей и 25 штук полутораметровых елей».

Лесовосстановительные работы башкирские лесоводы проводят в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». На 2021 год определен план по выполнению лесовосстановительных работ на площади не менее 14,3 тысячи кв. м. В соответствии с новыми правилами лесовосстановления, с 1 января 2022 года не менее 20% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления должно выполняться посадкой сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой, с 1 января 2025 года — не менее 30% площадей, а с 1 января 2030 года — не менее 45% площадей.

 

Розалия Валеева

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