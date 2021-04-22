В Баймаке построят детскую поликлинику за 253,43 млн рублей

Площадь застройки составляет 5,76 кв. метров. В подвале должны быть предусмотрены медицинский архив и комната для хранения медотходов, на первом этаже. На здании должны быть кабинеты специалистов, физиотерапевтическое отделение, конференц-зал на 120 мест, стационар для детей на 12 коек, отделение неотложной медпомощи, общеполиклинические помещения.

Средства выделят из федерального бюджета и бюджета республики. Работы должны закончить в ноябре 2021 года.

В Баймаке построят детскую поликлинику. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Начальная цена контракта — 253,4 млн рублей.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях