В Баймаке построят детскую поликлинику за 253,43 млн рублей
В Баймаке построят детскую поликлинику. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Начальная цена контракта — 253,4 млн рублей.
Средства выделят из федерального бюджета и бюджета республики. Работы должны закончить в ноябре 2021 года.
Площадь застройки составляет 5,76 кв. метров. В подвале должны быть предусмотрены медицинский архив и комната для хранения медотходов, на первом этаже. На здании должны быть кабинеты специалистов, физиотерапевтическое отделение, конференц-зал на 120 мест, стационар для детей на 12 коек, отделение неотложной медпомощи, общеполиклинические помещения.
Заявки принимаются до 18 мая.