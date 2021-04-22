Фото: Ксения Калинина В Башкирии в выходные ожидается снег Фото: Ксения Калинина

Синоптики Башгидрометцентра уточнили прогноз на ближайшие три дня. Согласно опубликованным данным, в ночь на субботу, 24 апреля, и в ночь на воскресенье в некоторых районах ожидается снег. В частности, дождь со снегом прогнозируется на востоке республики.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 0 до +5 градусов, днем температура воздуха поднимется до +8, +15 градусов.

Небольшие дожди ожидаются на территории всего региона.