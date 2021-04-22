Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.81 ↑

EUR 92.29 ↓

22 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
Паводок на 22 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 628 см (-9), р. Уфы у п. Шакша 679 см (-3), р. Демы у д. Бочкаревки 557 см (+47)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в выходные ожидается снег

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в выходные ожидается снег Фото: Ксения Калинина

Синоптики Башгидрометцентра уточнили прогноз на ближайшие три дня. Согласно опубликованным данным, в ночь на субботу, 24 апреля, и в ночь на воскресенье в некоторых районах ожидается снег. В частности, дождь со снегом прогнозируется на востоке республики.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 0 до +5 градусов, днем температура воздуха поднимется до +8, +15 градусов.

Небольшие дожди ожидаются на территории всего региона.

 

ИА «Башинформ»

Теги: прогноз погоды, Башгидрометцентр
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Скоростная трасса Казань - Екатеринбург пройдет через Башкирию, проект анонсировал Путин
В ходе послания Федеральному собранию России президент страны Владимир Путин упомянул о планах строительства трассы Москва - Екатеринбург «за три года».
Семьям с детьми школьного возраста выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка: Путин
Семьям с детьми школьного возраста в августе текущего года выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Меру распространят и на будущих первоклассников.
В Минтруде пояснили, как можно будет получить выплаты на школьников
Министр труда России Антон Котяков в эфире телеканала «Россия24» рассказал, как получить единовременную выплату на детей школьного возраста. Ранее в свое
Владимир Путин предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря
Детский отдых нужно сделать максимально доступным, заявил Президент России Владимир Путин сегодня во время своего оглашения ежегодного Послания Федеральн
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть