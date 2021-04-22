В Башкирии подвели итоги конкурса на лучшее муниципальное образование республики

В Башкирии подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан» за 2020 год.

Конкурс проводился по десяти номинациям, затрагивающим муниципальное управление, экономику, развитие местной демократии, укрепление межнационального мира и согласия, а также освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации. Часть номинаций республиканского конкурса являются региональным этапом Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Всего в этом году в адрес Министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ, Министерства культуры РБ и Агентства по печати и средствам массовой информации РБ от муниципалитетов поступило 300 заявок. Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», в свою очередь, оказывала содействие в проведении конкурса по пяти номинациям.

Победителями ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование РБ» стали:

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» (I категория):

1. город Нефтекамск

2. город Кумертау

3. город Сибай.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» (II категория):

1. сельское поселение Нижнеташлинский сельсовет Шаранского района

2. сельское поселение Красногорский сельсовет Нуримановского района

3. сельское поселение Мелеузовский сельсовет Мелеузовского района.

В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований РБ, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» (I категория):

1. город Октябрьский

2. город Учалы

3. город Сибай.

В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований РБ, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» (II категория):

1. сельское поселение Бердяшский сельсовет Зилаирского района

2. сельское поселение Курманкеевский сельсовет Давлекановского района

3. сельское поселение Курдымский сельсовет Татышлинского района.

В номинации «Лучший муниципальный служащий сельского поселения РБ»:

1. Гилязова Гульфира Афгаловна — управляющий делами администрации сельского поселения Куккуяновский сельсовет Дюртюлинского района

2. Шаркаева Ирина Михайловна — замглавы администрации сельского поселения Зубовский сельсовет Уфимского района

3. Гибатова Ляйсан Нурмухаметовна — глава сельского поселения Дюртюлинский сельсовет Шаранского района.

В номинации «Лучший муниципальный служащий муниципального района РБ»:

1. Горбачёв Алексей Александрович — секретарь Совета Краснокамского района

2. Исламгулов Ахат Ахтямович — секретарь Совета Куюргазинского района

3. Миндиярова Гаухар Ясавиевна — замглавы администрации по социальным вопросам Янаульского района.

В номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа и городского поселения РБ»:

1. Хаффазова Елена Робертовна — начальник Управления образования Уфы

2. Ельцова Евгения Владимировна — председатель Комитета по делам молодежи администрации г. Салават

3. Валидов Эльдар Сергеевич — первый замглавы администрации по соцвопросам г. Нефтекамск.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (I категория):

1. город Мелеуз

2. город Ишимбай

3. город Стерлитамак.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (II категории):

1. сельское поселение Сандугачевский сельсовет Янаульского района

2. сельское поселение Юмашевский сельсовет Чекмагушевского района

3. сельское поселение Верхнеавзянский сельсовет Белорецкого района.

В номинации «Лучший журналист, освещающий вопросы развития местного самоуправления»:

1. Имангулов Ринат Галиевич — корреспондент газеты «Хайбуллинский вестник»

2. Хайртдинова Аида Радифовна — корреспондент газеты «Балтач таннары»

3. Хамадеева Миляуша Фанировна — главный редактор газеты «Шаранские просторы».

По итогам конкурса призеры и победители получат премии Правительства республики.