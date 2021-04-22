В Башкирии подвели итоги конкурса на лучшее муниципальное образование республики
В Башкирии подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан» за 2020 год.
Конкурс проводился по десяти номинациям, затрагивающим муниципальное управление, экономику, развитие местной демократии, укрепление межнационального мира и согласия, а также освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации. Часть номинаций республиканского конкурса являются региональным этапом Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Всего в этом году в адрес Министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ, Министерства культуры РБ и Агентства по печати и средствам массовой информации РБ от муниципалитетов поступило 300 заявок. Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», в свою очередь, оказывала содействие в проведении конкурса по пяти номинациям.
Победителями ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование РБ» стали:
В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» (I категория):
1. город Нефтекамск
2. город Кумертау
3. город Сибай.
В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» (II категория):
1. сельское поселение Нижнеташлинский сельсовет Шаранского района
2. сельское поселение Красногорский сельсовет Нуримановского района
3. сельское поселение Мелеузовский сельсовет Мелеузовского района.
В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований РБ, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» (I категория):
1. город Октябрьский
2. город Учалы
3. город Сибай.
В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований РБ, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» (II категория):
1. сельское поселение Бердяшский сельсовет Зилаирского района
2. сельское поселение Курманкеевский сельсовет Давлекановского района
3. сельское поселение Курдымский сельсовет Татышлинского района.
В номинации «Лучший муниципальный служащий сельского поселения РБ»:
1. Гилязова Гульфира Афгаловна — управляющий делами администрации сельского поселения Куккуяновский сельсовет Дюртюлинского района
2. Шаркаева Ирина Михайловна — замглавы администрации сельского поселения Зубовский сельсовет Уфимского района
3. Гибатова Ляйсан Нурмухаметовна — глава сельского поселения Дюртюлинский сельсовет Шаранского района.
В номинации «Лучший муниципальный служащий муниципального района РБ»:
1. Горбачёв Алексей Александрович — секретарь Совета Краснокамского района
2. Исламгулов Ахат Ахтямович — секретарь Совета Куюргазинского района
3. Миндиярова Гаухар Ясавиевна — замглавы администрации по социальным вопросам Янаульского района.
В номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа и городского поселения РБ»:
1. Хаффазова Елена Робертовна — начальник Управления образования Уфы
2. Ельцова Евгения Владимировна — председатель Комитета по делам молодежи администрации г. Салават
3. Валидов Эльдар Сергеевич — первый замглавы администрации по соцвопросам г. Нефтекамск.
В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (I категория):
1. город Мелеуз
2. город Ишимбай
3. город Стерлитамак.
В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (II категории):
1. сельское поселение Сандугачевский сельсовет Янаульского района
2. сельское поселение Юмашевский сельсовет Чекмагушевского района
3. сельское поселение Верхнеавзянский сельсовет Белорецкого района.
В номинации «Лучший журналист, освещающий вопросы развития местного самоуправления»:
1. Имангулов Ринат Галиевич — корреспондент газеты «Хайбуллинский вестник»
2. Хайртдинова Аида Радифовна — корреспондент газеты «Балтач таннары»
3. Хамадеева Миляуша Фанировна — главный редактор газеты «Шаранские просторы».
По итогам конкурса призеры и победители получат премии Правительства республики.