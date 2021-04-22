Фото: Валерий Шахов В Башкирии ожидается второй пик паводка Фото: Валерий Шахов

Башкирия прошла первый пик паводка, прогнозируется второй пик. Об этом стало известно 22 апреля в прямом эфире брифинга по паводковой ситуации в регионе на телеканале БСТ. Так, второй пик паводка ожидается с 28 апреля по 1 мая.

Как отметил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, бассейн реки Белой регулируется тремя крупными водохранилищами – Павловским, Нугушским, Юмагузинским.

«Благодаря оптимальному плану регулирования, который разработан Межведомственной рабочей группой, мы сумели урегулировать уровень воды на реке Белой до уровня, который мы сегодня получили», — сказал он.

На сегодня по реке Белой уровень воды составляет 630 см – за сутки снижение на 11 см. По рекам Дёме и Уфе наблюдается рост уровня воды на 6 см. Уровень воды в реке Уфе – 687 см, в Дёме – 455 см.