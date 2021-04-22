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22 апреля Четверг

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Паводок на 21 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 637 см (+1), р. Уфы у п. Шакша 682 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 510 см (+38)
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В Башкирии ожидается второй пик паводка

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии ожидается второй пик паводка Фото: Валерий Шахов

Башкирия прошла первый пик паводка, прогнозируется второй пик. Об этом стало известно 22 апреля в прямом эфире брифинга по паводковой ситуации в регионе на телеканале БСТ. Так, второй пик паводка ожидается с 28 апреля по 1 мая.

Как отметил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, бассейн реки Белой регулируется тремя крупными водохранилищами – Павловским, Нугушским, Юмагузинским.

«Благодаря оптимальному плану регулирования, который разработан Межведомственной рабочей группой, мы сумели урегулировать уровень воды на реке Белой до уровня, который мы сегодня получили», — сказал он.

На сегодня по реке Белой уровень воды составляет 630 см – за сутки снижение на 11 см. По рекам Дёме и Уфе наблюдается рост уровня воды на 6 см. Уровень воды в реке Уфе – 687 см, в Дёме – 455 см.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок
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