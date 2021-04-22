Фото: Валерий Шахов Ситуация с паводком в Башкирии стабилизировалась - МЧС Фото: Валерий Шахов

За последние сутки на телефон горячей линии Главного Управления МЧС России по Башкирии ни одного обращения, связанного с оперативной помощью во время весеннего половодья, не поступило. По словам заместителя начальника республиканского ведомства Ильдара Саетгареева, ситуация с паводком в регионе стабилизировалась.

Телефон горячей линии: 8 (347) 233-99-99. Спасатели помогут не только эвакуироваться в случае подтопления, но и справиться с последствиями прихода большой воды: убрать мусор, откачать воду, провести другие работы.