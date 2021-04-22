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Паводок на 21 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 637 см (+1), р. Уфы у п. Шакша 682 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 510 см (+38)
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Ситуация с паводком в Башкирии стабилизировалась - МЧС

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Ситуация с паводком в Башкирии стабилизировалась - МЧС Фото: Валерий Шахов

За последние сутки на телефон горячей линии Главного Управления МЧС России по Башкирии ни одного обращения, связанного с оперативной помощью во время весеннего половодья, не поступило. По словам заместителя начальника республиканского ведомства Ильдара Саетгареева, ситуация с паводком в регионе стабилизировалась.

Телефон горячей линии: 8 (347) 233-99-99. Спасатели помогут не только эвакуироваться в случае подтопления, но и справиться с последствиями прихода большой воды: убрать мусор, откачать воду, провести другие работы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок, стабилизация
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