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В прокуратуре Башкирии произошли кадровые изменения

ОБЩЕСТВО
Фото: прокуратура РБ

В прокуратуре Башкирии произошли кадровые изменения Фото: прокуратура РБ

В Башкирии советник юстиции Юрий Сердюк назначен прокурором Нефтекамска сроком на 5 лет. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ, сообщается на сайте республиканского надзорного ведомства.

Юрий Сергеевич Сердюк родился в 1985 году в Уфе. В 2007 году окончил Башкирский государственный университет.

В период с 2007 года по 2010 год работал помощником, старшим помощником прокурора города Салавата. С 2010 года по 2014 год – прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики. С 2014 года по 2016 год – заместитель прокурора города Салавата. С 2016 года по настоящее время – прокурор Давлекановского района.

Генеральным прокурором РФ награжден знаком отличия «За верность закону» III степени. Неоднократно поощрялся прокурором Башкортостана.

 

ИА «Башинформ»

Теги: прокуратура РБ
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