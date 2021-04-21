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«Нас больше». Патриотическая молодежь выступила против грязных политических игр

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«Нас больше». Патриотическая молодежь выступила против грязных политических игр Фото: ИА «Башинформ»

Возле Белого дома республики собрался стихийный сбор патриотически настроенных граждан. Узнав о несанкционированном митинге, на который завлекали несовершеннолетних, молодежь и представители старшего поколения вышли, чтобы высказать свое несогласие.

— Мы представители регионального общественного движения «Патриот». Есть силы, которые пытаются убедить всех, что все решают протестные настроения, Россию пытаются свалить во времена хаоса и революции. Мы считаем таких людей предателями Родины и крайне недовольны, что они делают с нашими детьми и внуками. Нам важно показать другую, реальную картинку, позитивные изменения. И нас – больше. Если они придут сюда, мы скажем им решительное «нет», — говорит один из организаторов общественного движения Ринат Хабиров.

— Мы против участие молодежи в несанкционированных акциях. Молодые люди по незнанию встают на эту тропу, не понимая, что калечат себе жизнь. Мне известны случаи, когда у совсем молодых ребят было несколько приводов в полицию и теперь они не могут найти приличную работу. Зато стали сектантами этого непорядочного сообщества и отдают им последние деньги. Я против, когда школьников и студентов втягивают в грязные политические игры, — говорит представитель молодежи Радмил Бурангулов.

Правда, до дома республики так и не дошел. Толпа митингующих из нескольких сотен человек распалась, до «Уфа-Арены» дошло только около шестидесяти человек, а дальше с десяток особо отмороженных хулиганов убежали дебоширить во дворы.

 

ИА «Башинформ»

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