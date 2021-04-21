Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии зафиксированы первые случаи укусов клещей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии из-за резкого потепления активизировались клещи.

По информации республиканского Роспотребнадзора, в медицинские организации по поводу присасывания клещей уже обратились 124 человека. В прошлом году в это же время количество зафиксированных укусов было меньше – 106.

Напомним, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах клещей исследуют на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями — возбудителями боррелиоза.

«Специалистами Роспотребнадзора проводится разъяснительная работа с населением о мерах профилактики. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как отмечают специалисты, основная мера профилактики клещевого энцефалита — это иммунизация, и проводится она в течение всего года.