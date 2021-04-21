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Спортивные и молодежные организации Башкирии получили президентские гранты на 8 млн руб.

ОБЩЕСТВО

10 спортивных и молодежных организаций Республики Башкортостан стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. Они получили гранты на общую сумму более 8 млн рублей.

Получателем самого крупного гранта (2,9 млн рублей) стал проект Регионального общественного фонда Римы Баталовой «Молодость нации» – Танцы на колясках для людей с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) «Подарите нам крылья». В рамках проекта будет организована работа по обучению детей и молодежи с ПОДА танцам на колясках, приобретен необходимый спортивный инвентарь, костюмы, аксессуары и оборудование.

Грант на сумму 1,62 млн рублей получил Республиканский центр иппотерапии для детей-инвалидов – проект конный оздоровительный лагерь для детей с инвалидностью и подростков «группы риска». 1,2 млн рублей выделен АНО «Конный Клуб «Грация» для реализации проекта «Кентавр», который направлен на психофизическую абилитацию и реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, базирующуюся на иппотерапии и развивающей верховой езде.

АНО «Живи здоровым» на проект «Спорт без границ» получила 312 тысяч рублей. Проект посвящен созданию и развитию адаптивного плавания среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Среди спортивных организаций гранты получили: Региональная общественная организация пропаганды здоровья населению «Искусство здоровья» на проект «Твой ход к башкирскому долголетию» получила 685 тысяч рублей. «Федерация альпинизма Республики Башкортостан» — 499 тысяч рублей, Центр для детей-инвалидов «Сделать шаг» за проект «Территория здоровья» — 500 тысяч рублей.

Также гранты выиграли три молодежные и детские организации республики: «Скауты Свободы» с проектом Столярный клуб для детей и подростков «Жизненное мастерство» (463 тыс. рублей); Молодежный спортивно-досуговый центр «Батыр» с проектом Центр образовательной кинезиологии для детей в г. Сибай (498 тыс. рублей). Организация «Пионеры Башкортостана» по Янаульскому району за проект «Шафиковские чтения» получила 226,5 тыс. рублей.

 

ИА «Башинформ»

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