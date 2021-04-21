В Стерлитамаке руководителей колонии подозревают в хищении бюджетных средств

В Стерлитамаке следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам мошенничества по факту хищения бюджетных средств при заключении фиктивных контрактов в исправительной колонии №21.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, в 2020 году неустановленные должностные лица в исправительной колонии заключили три госконтракта на организацию питания сотрудников с местной предпринимательницей. Контракты были в полном объеме оплачены, однако свои обязанности женщина не выполняла, еду готовили отбывающие наказание осужденные.

В результате преступных действий ущерб бюджету учреждения оценивается в сумму более 313 тысяч рублей. Нарушения выявили во время проверки подразделения собственной безопасности региональных управлений ФСИН и ФСБ.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются причастные лица, сообщили в пресс-службе.