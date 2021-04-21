28 апреля 16.00 — 18.00 часов, «Сиреневая аллея» (ул. Мубарякова от дома №12/2 до дома №22), площадь перед Гостиным двором, аэропорт «Уфа», ТЦ «Шатлык Люкс» (ул. Степана Кувыкина, 18), гипермаркет «Лента» (ул. Бельская, 70), ТСК «Перовский» (ул. Софьи Перовской, 17/1);

Где и когда можно получить «Георгиевскую ленточку»:

22 апреля в столице Башкирии стартует акция «Георгиевская ленточка», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Волонтеры будут раздавать символ воинской славы всем желающим в каждом районе города.

В Уфе стартует акция «Георгиевская ленточка»: адреса, где будут раздавать символ Победы Фото: Администрация Уфы

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