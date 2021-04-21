В Уфе стартует акция «Георгиевская ленточка»: адреса, где будут раздавать символ Победы
В Уфе стартует акция «Георгиевская ленточка»: адреса, где будут раздавать символ Победы Фото: Администрация Уфы
22 апреля в столице Башкирии стартует акция «Георгиевская ленточка», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Волонтеры будут раздавать символ воинской славы всем желающим в каждом районе города.
Где и когда можно получить «Георгиевскую ленточку»:
27 апреля 14.00 — 15.30 часов, площадь перед Гостиным двором;
24 апреля 15.00 -17.00 часов, 8 и 9 мая 15.00 -17.00, парк культуры и отдыха «Первомайский»;
1 и 9 мая 12.00 — 14.00 часов, парк культуры и отдыха «Демский»;
7 мая 11.00 — 13.00 часов, рынок «Южный», гипермаркет «Магнит»
(ул. Магистральная, 2А) и гипермаркет «Перекресток» (ул.Магистральная, 2).
28 апреля 16.00 — 18.00 часов, «Сиреневая аллея» (ул. Мубарякова от дома №12/2 до дома №22), площадь перед Гостиным двором, аэропорт «Уфа», ТЦ «Шатлык Люкс» (ул. Степана Кувыкина, 18), гипермаркет «Лента» (ул. Бельская, 70), ТСК «Перовский» (ул. Софьи Перовской, 17/1);
4 мая 16.00 — 18.00 часов, 7 мая 11.00 — 13.00, МБУ ОМК «Алые Паруса», (ул. Нехаева, 94);
9 мая 12.00 — 14.00 часов, парк «Волна»;
6 мая 17.00 -18.00 часов, остановка «Горсовет», остановка «Спортивная», остановка «Трамплин», ТСК «Корсо», «Макдоналдс» на Баязита Бикбая;
22, 23 и 26 апреля 14.00 — 16.00 часов, площадь им.С.Орджоникидзе;
23 апреля 14.00 -16.00 часов, ТЦ «Юрюзань»;
26 апреля и 6 мая 14.00 — 16.00 часов, ТД «Тополя» (ул. Коммунаров, 61);
27 апреля 14.00 — 16.00 часов, торговый дом «Меркурий»;
28 апреля 14.00 — 16.00 часов, фонтан «Журавли»;
6 мая 14.00 — 16.00 часов, поликлиника №32 (ул. Богдана Хмельницкого, 88);
7 мая 14.00 — 16.00 часов, остановка «Бульвар Славы», двор домов по ул. Кольцевая, 82, 84;
8 мая 14.00 — 16.00 часов, парк поселка Тимашево;
24 и 28 апреля, 5 и 8 мая 16.00 — 18.00 часов, ТРК «Семья», ТЦ «Аркада», ТК «Центральный», остановка «Аграрный университет».
Напомним, впервые в России акция «Георгиевская ленточка» прошла весной 2005 года.