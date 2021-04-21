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Паводок на 21 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 637 см (+1), р. Уфы у п. Шакша 682 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 510 см (+38)
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В Уфе стартует акция «Георгиевская ленточка»: адреса, где будут раздавать символ Победы

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

В Уфе стартует акция «Георгиевская ленточка»: адреса, где будут раздавать символ Победы Фото: Администрация Уфы

22 апреля в столице Башкирии стартует акция «Георгиевская ленточка», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Волонтеры будут раздавать символ воинской славы всем желающим в каждом районе города.

Где и когда можно получить «Георгиевскую ленточку»:

27 апреля 14.00 — 15.30 часов, площадь перед Гостиным двором;

24 апреля 15.00 -17.00 часов, 8 и 9 мая 15.00 -17.00, парк культуры и отдыха «Первомайский»;

1 и 9 мая 12.00 — 14.00 часов, парк культуры и отдыха «Демский»;

7 мая 11.00 — 13.00 часов, рынок «Южный», гипермаркет «Магнит»

(ул. Магистральная, 2А) и гипермаркет «Перекресток» (ул.Магистральная, 2).

28 апреля 16.00 — 18.00 часов, «Сиреневая аллея» (ул. Мубарякова от дома №12/2 до дома №22), площадь перед Гостиным двором, аэропорт «Уфа», ТЦ «Шатлык Люкс» (ул. Степана Кувыкина, 18), гипермаркет «Лента» (ул. Бельская, 70), ТСК «Перовский» (ул. Софьи Перовской, 17/1);

4 мая 16.00 — 18.00 часов, 7 мая 11.00 — 13.00, МБУ ОМК «Алые Паруса», (ул. Нехаева, 94);

9 мая 12.00 — 14.00 часов, парк «Волна»;

6 мая 17.00 -18.00 часов, остановка «Горсовет», остановка «Спортивная», остановка «Трамплин», ТСК «Корсо», «Макдоналдс» на Баязита Бикбая;

22, 23 и 26 апреля 14.00 — 16.00 часов, площадь им.С.Орджоникидзе;

23 апреля 14.00 -16.00 часов, ТЦ «Юрюзань»;

26 апреля и 6 мая 14.00 — 16.00 часов, ТД «Тополя» (​ул. Коммунаров, 61);

27 апреля 14.00 — 16.00 часов, торговый дом «Меркурий»;

28 апреля 14.00 — 16.00 часов, фонтан «Журавли»;

6 мая 14.00 — 16.00 часов, поликлиника №32 (ул. Богдана Хмельницкого, 88);

7 мая 14.00 — 16.00 часов, остановка «Бульвар Славы», двор домов по ул. Кольцевая, 82, 84;

8 мая 14.00 — 16.00 часов, парк поселка Тимашево;

24 и 28 апреля, 5 и 8 мая 16.00 — 18.00 часов, ТРК «Семья», ТЦ «Аркада», ТК «Центральный», остановка «Аграрный университет».

Напомним, впервые в России акция «Георгиевская ленточка» прошла весной 2005 года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Георгиевская ленточка
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