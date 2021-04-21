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Ростислав Мурзагулов о Послании Путина: «У нас открываются совершенно другие возможности»

ПОЛИТИКА

Комментируя итоги Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, председатель Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов особо отметил блок, посвященный госкредитам.

«Я очень рад, что регионам будут выделяться инфраструктурные кредиты. Это давно назревшее, необходимое решение, которое позволит сделать резкий скачок развития инфраструктуры, в том числе дорожной, и много других разных направлений. Тот же самый стадион нам будет теперь построить значительно легче. Мы рассматривали банковский кредит, но теперь совершенно другие возможности открываются», — заметил он.

Также лидер ОП РБ обратил внимание на стремление Владимира Владимировича (Путина — прим. ред.) обсуждать наиболее важные общественные проблемы с помощью системы Общественных палат.

«То, чего мне не хватило, к сожалению, что в России нужно активно налаживать систему взаимодействия с обществом, с «Инцидент-менеджментом», с ЦУРом. Я думаю, что этот блок мог бы быть представлен более весомо. Я надеюсь, что в реальной, практической жизни это будет представлено весомо, тем не менее», — указал Мурзагулов.

Ранее Владимир Путин в своем Послании отметил, что надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание Президента РФ
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