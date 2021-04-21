В Башкирии создан Попечительский совет при Главе республики по геопаркам
В Башкирии создан Попечительский совет при Главе республики по геопаркам Фото: Олег Яровиков
В Башкирии создан Попечительский совет при Главе республики по геопаркам. Соответствующий указ подписан Радием Хабировым и опубликован на портале правовой информации.
Попечительский совет выполняет функции проектного комитета по реализации мероприятий по развитию геопарков республики. Цель деятельности — взаимодействие представителей общественных, научных, деловых кругов и органов государственной власти РФ и РБ, органов местного самоуправления по разработке рекомендаций по развитию геопарков, повышению эффективности соответствующих мер и инициатив.
Указом утверждается положение и состав совета. Возглавил попечительский совет Глава республики Радий Хабиров, заместителем председателя является премьер-министр правительства Андрей Назаров.
Правительству поручено утвердить составы рабочих групп.