Попечительский совет выполняет функции проектного комитета по реализации мероприятий по развитию геопарков республики. Цель деятельности — взаимодействие представителей общественных, научных, деловых кругов и органов государственной власти РФ и РБ, органов местного самоуправления по разработке рекомендаций по развитию геопарков, повышению эффективности соответствующих мер и инициатив.

В Башкирии создан Попечительский совет при Главе республики по геопаркам. Соответствующий указ подписан Радием Хабировым и опубликован на портале правовой информации.

В Башкирии создан Попечительский совет при Главе республики по геопаркам Фото: Олег Яровиков

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