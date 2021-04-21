Фото: Олег Яровиков Политолог из Уфы назвал Послание Владимира Путина достаточно сдержанным Фото: Олег Яровиков

Политолог и руководитель научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ Николай Евдокимов назвал Послание Президента страны Федеральному собранию достаточно сдержанным и в какой-то степени консервативным.

«В последние годы Послания Президента были посвящены решению социальных вопросов. Это говорит о том, что у власти есть понимание тех проблем, которые в первую очередь волнуют людей. В нынешнем Послании красной нитью проходила идея сложностей, с которыми страна столкнулась в период пандемии коронавирусной инфекции, и озвученные меры являются логическим продолжением тех решений, которые были заявлены ранее. Это можно оценивать только с положительной стороны», — прокомментировал выступление Владимира Путина политолог.

По словам Николая Евдокимова, многие ожидали анонса какой-то социальной реформы, революционной, но этого не произошло.

«Послание оказалось достаточно сдержанным, умеренным и в какой-то степени консервативным. Хотя, повторюсь, основные болевые точки выделены», — отметил политолог.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров лично присутствовал на Послании Президента страны и поделился ожиданиями от события.