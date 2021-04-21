Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.01 ↓

EUR 91.75 ↓

21 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Паводок на 21 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 637 см (+1), р. Уфы у п. Шакша 682 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 510 см (+38)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Политолог из Уфы назвал Послание Владимира Путина достаточно сдержанным

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Политолог из Уфы назвал Послание Владимира Путина достаточно сдержанным Фото: Олег Яровиков

Политолог и руководитель научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ Николай Евдокимов назвал Послание Президента страны Федеральному собранию достаточно сдержанным и в какой-то степени консервативным.

«В последние годы Послания Президента были посвящены решению социальных вопросов. Это говорит о том, что у власти есть понимание тех проблем, которые в первую очередь волнуют людей. В нынешнем Послании красной нитью проходила идея сложностей, с которыми страна столкнулась в период пандемии коронавирусной инфекции, и озвученные меры являются логическим продолжением тех решений, которые были заявлены ранее. Это можно оценивать только с положительной стороны», — прокомментировал выступление Владимира Путина политолог.

По словам Николая Евдокимова, многие ожидали анонса какой-то социальной реформы, революционной, но этого не произошло.

«Послание оказалось достаточно сдержанным, умеренным и в какой-то степени консервативным. Хотя, повторюсь, основные болевые точки выделены», — отметил политолог.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров лично присутствовал на Послании Президента страны и поделился ожиданиями от события.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание Президента, политолог
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Павловская ГЭС затопит Уфу? На гидроэлектростанции развеяли мифы и страхи жителей столицы
Павловская ГЭС не затопит столицу Башкортостана. Об этом 20 апреля во время пресс-тура специальному корреспонденту «Башинформа» сообщил начальник гидроэл
В Башкирии тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме
Две человеческие жизни унес пожар в деревне Верхняя Барабановка Янаульского района Башкирии 20 апреля. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, обнаружили, чт
В Башкирии напомнили, как стать Почетным донором и какие выплаты при этом полагаются
В Национальный день донора России, ЦУР Башкортостана опубликовал полезную памятку для тех, кто решил добровольно сдавать кровь в помощь больным. Напомни
24 апреля в Башкирии пройдет Большой туристический субботник
24 апреля Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму приглашает принять участие в акции «Большой туристический субботник» всех представит
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть