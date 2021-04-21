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Министр образования Башкирии: Мы готовы поддержать школьное самоуправление

ОБЩЕСТВО

Министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин прокомментировал Послание Президента России Федеральному собранию РФ.

«В своем послании президент России сказал, что в каждом нацпроекте необходим спецраздел для поддержки молодежи. Абсолютно поддерживаю эту позицию. В рамках нацпроекта «Образование» у нас есть федеральный проект «Социальная активность», который направлен на поддержку волонтерства, добровольчества в молодежной среде. Но нужны новые направления, нужны новые мероприятия. И мы здесь готовы включаться в рамках поддержки молодежных инициатив, студенческих, школьных инициатив в рамках развития школьного самоуправления. В этом ключе мы уже сейчас запустили работу на школьном форуме «Взлетай», как раз обсудили реформацию системы школьного самоуправления», — отметил министр.

По поручению Президента России до конца 2024 года в стране будет построено не менее 1300 школ. По словам министра образования, Республика Башкортостан готова активно участвовать в этом проекте

«Мы сейчас уже готовим заявку на первый этап, заявка подается до 5 мая. Мы подготовили ряд образовательных организаций, которые будут заявлены на 1, на 2 и на 3 этапы, в общей сложности не менее 30 тысяч дополнительных мест будет создано для наших школьников. 16 тысяч школьных автобусов — современных, безопасных, для перевозки наших детей, будут переданы субъектам РФ, республика уже заявилась на первый этап на выделение первой партии автобусов. Мы просим 166 автобусов большой вместимости, малой вместимости, которые на начальном этапе покроют потребности нашего региона, но на этом мы останавливаться не будем и в связи с возникающими потребностями также нами будут заявки поданы», — пояснил Айбулат Хажин.

 

ИА «Башинформ»

Теги: образование, Послание Путина
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