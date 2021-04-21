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Будущие депутаты Госдумы обязаны пролоббировать инфраструктурные кредиты: Шамиль Валеев

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Будущие депутаты Госдумы обязаны пролоббировать инфраструктурные кредиты: Шамиль Валеев Фото: Олег Яровиков

Башкирия обязана выдвинуть проект, чтобы претендовать на практически бесплатный инфраструктурный госкредит, участвовать в освоении полутриллиона рублей, выделенных страной на эти цели. Это — практически бесплатные деньги, под три процента годовых на 15 лет: у нас есть что подлатать и есть потребности в новых проектах улучшения качества жизни в республике. Так считает руководитель аппарата Общественной палаты Башкортостана, сопредседатель регионального штаба ОНФ, известный публицист и общественный деятель Шамиль Валеев.

«Думаю — это прямая задача для «башкир с папочкой», лоббистов региона, которые будут избраны в Думу осенью. Участвовать в получении этих средств из федерального центра — лучший способ показать избирателям, что такое полезный депутат», — отметил Шамиль Валеев.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание Путина, госкредиты для регионов
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