Ленара Иванова: «В России создается целостная поддержка семей с детьми»

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова прокомментировала сегодняшнее Послание Президента России Федеральному собранию РФ.

«Мы искренне радуемся за семьи с детьми, где воспитываются школьники, поскольку в огромном количестве обращений жителей мы видели эту просьбу, эту боль – на школьников идут большие затраты, а как раз на них пособий нет или их недостаточно. Здорово, что с 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, — в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка. Президент страны сказал 5650 в среднем по стране. У нас в республике, исходя из прожиточного минимума на ребенка, выплата будет составлять 5038,50 рублей, — пояснила министр. — У нас 492 000 школьников в республике, соответственно, более 500 000 детей получат по 10 000 рублей, это огромная помощь для всех семей, в том числе для тех, кто собирает детей в школу в этом году. И про бесплатное питание было сказано».

Ленара Иванова отметила, что все ждали послание Президента страны с волнением, потому что были уверены, что прозвучат очень важные вещи, и они действительно прозвучали.

«Это то, что на самом деле нужно, прямая финансовая поддержка, прямая денежная поддержка, в которой очень нуждаются семьи, воспитывающие детей. Это то, что сейчас ждут россияне, ждут жители республики. Мы готовимся к тем решениям, которые Владимир Владимирович озвучил. Сейчас будем свою систему настраивать, чтобы быстро всё реализовать – и по поводу рынка труда, центра занятости, и по поводу алиментов очень порадовалась, потому что это давняя боль была, что человек должен сам ходить за этим. Плюс прозвучало про детский отдых. Тоже прекрасная, востребованная тема, впереди лето. Думаю, многие воспользуются этой возможностью. Все это нужно получить в виде документов и быстро-быстро настроить всю «нормативку», чтобы все это заработало».

В качестве самого главного тезиса министр подчеркнула создание в России целостной поддержки семей с детьми.

«И вот мы, раз уже это сказано Президентом, ждем вот этих самых минимальных стандартов. То есть это то, собственно говоря, что позарез нам нужно было по всей России. У нас сегодня жизнь такова, что регион от региона отличается очень сильно, зачастую прямо в разы по доходам бюджета, по общему доходу экономики и доходам семей. В итоге то, что сказал сегодня глава государства, нам внушает надежду, что бедных семей с детьми у нас больше не будет», — отметила министр.