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Семьям с детьми школьного возраста выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка: Путин

ПОЛИТИКА

Семьям с детьми школьного возраста в августе текущего года выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Меру распространят и на будущих первоклассников. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

«Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка, и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены. С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена ежемесячная выплата — 5600 рублей в среднем по стране», — сказал Владимир Путин.

Также президент России предложил оказать помощь женщинам, которые ждут ребенка и испытывают материальные трудности.

«Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку государства, чтобы она сохранила ребенка. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере по среднем по стране 6350 рублей», — сказал Путин.
Также президент отметил, что с этого года больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно должен оплачиваться в размере 100% от заработка.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Послание президента России
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