Владимир Путин предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря

Детский отдых нужно сделать максимально доступным, заявил Президент России Владимир Путин сегодня во время своего оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию. Он предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря. Президент также предложил до конца года продлить программу, по которой возвращается 20% затрат граждан на туристические поездки по России. Отдельного внимания требует студенческий туризм.

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