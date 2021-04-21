Владимир Путин предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря
Владимир Путин предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря Фото: www.kremlin.ru
Детский отдых нужно сделать максимально доступным, заявил Президент России Владимир Путин сегодня во время своего оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию. Он предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря. Президент также предложил до конца года продлить программу, по которой возвращается 20% затрат граждан на туристические поездки по России. Отдельного внимания требует студенческий туризм.
«Нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, в волонтерских и творческих инициативах. Для таких ребят возврат будет действовать и в каникулярный период, то есть в высокий сезон», — сказал глава государства.