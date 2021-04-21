В Башкирии список жертв коронавируса пополнился на три человека

Республиканский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные по заболеваемости и умершим. За последние сутки в Башкирии скончались три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, официально в списке жертв инфекции значатся 425 жителей региона.

С начала пандемии положительный тест на новую коронавирусную инфекцию сдали 34 495 человек (+98 за сутки). На данный момент активными носителями заболевания являются 2 579 человек.