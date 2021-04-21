Фото: пресс-служба геопарка «Янган-Тау» поблагодарил спасателей за профессиональную работу во время паводка Фото: пресс-служба геопарка

12 апреля из-за резкого потепления река Юрюзань вышла из берегов, что привело к подтоплению зданий оздоровительного комплекса, который принадлежит санаторию «Янган-Тау». Это шесть корпусов, стоящих на берегу реки, примерно в трех километрах от основной территории. Вода поднялась до уровня подоконника. 53 отдыхающих, трое из которых дети, оперативно эвакуировали непосредственно на территорию санатория «Янган-Тау», где они смогли продолжить свой отдых и оздоровление. В этот же день спасатели Госкомитета РБ по ЧС из села Малояз приступили к откачке воды.

— Четыре дня сотрудники МЧС вели круглосуточное дежурство и откачивали помпами воду. Благодаря их профессионализму и мужеству основная часть имущества спасена. Сейчас в корпусах начинается ремонт, — рассказали нам в санатории.

Администрация санатория и геопарка «Янган-Тау» отправили благодарственное письмо зональному поисково-спасательному отряду имени Артура Ахметханова. Спасителям Госкомитета РБ по ЧС, несколько дней ликвидировавшим последствия паводка, выражают искреннюю благодарность за профессионализм и мужество!