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17-летний уфимец остался без части пальца на работе: прокуратура встала на его сторону

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

17-летний уфимец остался без части пальца на работе: прокуратура встала на его сторону Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Калининского района Уфы провела проверку соблюдения трудового законодательства в компании «Антей». По данным регионального надзорного ведомства, в июле прошлого года 17-летнего уфимца приняли на работу на строительную площадку многоквартирного дома в качестве разнорабочего.

При работе с бетономешалкой он получил травму, из-за которой потерял часть безымянного пальца.

«Работодатель отказался составить акт о несчастном случае и оплачивать лечение. Надзорные мероприятия показали, что в нарушение требований трудового законодательства несовершеннолетний был трудоустроен неофициально», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал установить факт нахождения молодого человека в трудовых отношениях с организацией и признать травму несчастным случаем, составить акт о произошедшем и направить его в Государственную инспекцию труда в РБ для проведения расследования.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. Решение пока в законную силу не вступило.

 

ИА «Башинформ»

Теги: трудовые отношения, охрана труда
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