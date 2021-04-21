Фото: ИА «Башинформ» 17-летний уфимец остался без части пальца на работе: прокуратура встала на его сторону Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Калининского района Уфы провела проверку соблюдения трудового законодательства в компании «Антей». По данным регионального надзорного ведомства, в июле прошлого года 17-летнего уфимца приняли на работу на строительную площадку многоквартирного дома в качестве разнорабочего.

При работе с бетономешалкой он получил травму, из-за которой потерял часть безымянного пальца.

«Работодатель отказался составить акт о несчастном случае и оплачивать лечение. Надзорные мероприятия показали, что в нарушение требований трудового законодательства несовершеннолетний был трудоустроен неофициально», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал установить факт нахождения молодого человека в трудовых отношениях с организацией и признать травму несчастным случаем, составить акт о произошедшем и направить его в Государственную инспекцию труда в РБ для проведения расследования.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. Решение пока в законную силу не вступило.