Фото: БашДТП. Иснтаграм Под Уфой обнаружена массовая гибель рыбы Фото: БашДТП. Иснтаграм

Информацию о массовой гибели рыбы в селе Авдон Уфимского района Башкирии сообщили пользователи социальных сетей, опубликовав впечатляющие фотографии.

Поступившие в сеть данные подтвердили в республиканском министерстве природопользования и экологии.

«По предварительным данным, массовая гибель рыбы зафиксирована в искусственном водоеме, так называемом отстойнике, куда промышленные предприятия сбрасывают сточные воды, — объяснил агентству «Башинформ» эксперт отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Ралим Хажиев. – Такая ситуация уже наблюдалась несколько лет назад. Рыба в таких отстойниках заводится во времена спокойной весны. Однако в период активного снеготаяния вредные вещества проявляют свои свойства и все живое умирает».

Специалисты Рыбнадзора и Минприроды Башкирии выехали на место для отбора проб воды и выяснения причин гибели рыбы.