Фото: Валерий Шахов Госсобрание внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних собак Фото: Валерий Шахов

Государственное Собрание Башкортостана внесет в Государственную Думу законодательную инициативу о введении обязательной регистрации животных с целью их идентификации и учета. Данное решение было принято по итогам внеочередного круглого стола, на котором разбирались причины, приведшие к трагедии в селе Сафарово Учалинского района республики, где в результате нападения собак погиб четырехлетний ребенок.

«Уже установлено, что большая часть нападавших собак не бездомные, у них есть хозяева – об этом говорят сами местные жители, – рассказал председатель парламента Константин Толкачев. – Случившееся в Учалинском районе – цепь трагических случайностей, которые, однако, имеют под собой системное основание, существующее положение дел рано или поздно привело бы к трагедии».

По данным Управления ветеринарии, в республике насчитывается более 150 тысяч безнадзорных собак. В 2020 году в регионе зарегистрирован 251 случай нападения собак на людей.

«Человечество тысячелетиями приручало собак, они были помощниками, защитниками. А сейчас люди берут животных для забавы и легко от них отказываются. На улице животное вынуждено искать себе пропитание. Собаки сбиваются в стаи, размножаются, у них проявляются инстинкты, агрессия, особенно в брачный период. Есть собаки, которые во втором-третьем поколении живут на улице, они не одомашнены, не прошли социализацию и по сути это дикие звери, для которых человек совсем не друг», — отметил Константин Толкачев

Спикер парламента считает, что имеющаяся система работы с безнадзорными животными не способна ни снизить количество собак на улицах, ни уменьшить их агрессию.

«Пока люди не перестанут выбрасывать своих животных, ситуация не изменится. Учитывая, что содержание только одной собаки в приюте обходится в сумму порядка 20 тысяч рублей в год, деньгами эту проблему не решить. Первопричина – это отсутствие ответственности людей за домашних питомцев. Мы в ближайшее время внесем в Государственную Думу законопроект, устанавливающий обязательную регистрацию домашних животных с целью их идентификации и учета. Это поможет решить ряд важных вопросов. В частности, облегчит поиск потерявшегося питомца, обеспечит возможность свободного путешествия с животным, поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улицу, снизит вероятность заражения людей общими для животного и человека инфекциями, решит проблему установления хозяина напавшей на человека собаки. В целом внесение предлагаемых изменений в законодательство будет стимулировать людей более ответственно подходить к содержанию домашних животных», — пояснил председатель Госсобрания Башкортостана.