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21 апреля Среда

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Паводок на 20 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 636 см (+10), р. Уфы у п. Шакша 662 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 472 см (+18)
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Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС: «Опасных паводковых явлений мы не прогнозируем»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС: «Опасных паводковых явлений мы не прогнозируем» Фото: Валерий Шахов

В Башкирии в Систему-112 с самого начала паводкоопасного периода поступило 1202 звонка, за прошедшие сутки – только три звонка. Об этом в прямом эфире брифинга по паводковой ситуации в регионе на телеканале БСТ 21 апреля сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

По его словам, сокращение количества обращений свидетельствует о том, что существующие на сегодняшний день новые подтопления – плановые.

«То есть жители изначально готовы к подтоплению их территорий. Это Кооперативная поляна, Затон, а также садовые товарищества, — сказал Фарит Гумеров.- По всем обращениям организовывалось оперативное реагирование экстренных служб».

На сегодняшний день река Белая за сутки поднялась на 4 см, сейчас идет колебание в диапазоне от 635 до 640 см. В ближайшие два дня ожидается колебание на этом уровне – достигнуто плато. К пятнице на реке Белой прогнозируется плавный спад уровня воды.

«Пик паводка ожидается, если не будет интенсивных атмосферных осадков и резкого сброса воды с Павловского водохранилища. Но таких предпосылок на сегодняшний день нет, поэтому мы прогнозируем, что до конца недели мы пройдем максимальные уровни по реке Белой», — пояснил Гумеров.

По реке Деме до Бочкарева наблюдается подъем уровня воды на 36 см: идет подтопление низменных участков. Уровень воды в реке составляет 442 см. При дальнейшем подъеме уровня воды на реке Деме возможно подтопление садовых товариществ «Тополек» и «Дубок».

По реке Уфе на уровне Шакши пока без изменений, дополнительных подтоплений нет.

«Опасных паводковых явлений мы не прогнозируем. Пока идет плановое подтопление низменной части поймы реки Белой», — подытожил Фарит Гумеров.

Что касается пожаров, то по природным возгораниям поступило 91 сообщение, из них три лесных пожара подтвердились, 59 – это был пал сухой травы. Эти пожары оперативно были ликвидированы, отметил председатель Госкомитета РБ по ЧС.

 

Ксения Калинина

Теги: паводок
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