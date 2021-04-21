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Жители Башкирии смогут увидеть сближение двух планет

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский планетарий

Жители Башкирии смогут увидеть сближение двух планет Фото: Уфимский планетарий

Жители Башкирии смогут увидеть сближение двух планет. 26 апреля в 13 часов 54 минуты по уфимскому времени Меркурий пройдет рядом с Венерой на расстоянии в 1,3 градуса от неё.

«Но в это время обе планеты будут на дневном небе, и мы их соединения не увидим. Но почти на таком же расстоянии друг от друга они буду видны вечером», — пояснили в Уфимском планетарии.

Найти эту пару после захода Солнца можно попытаться с помощью бинокля, выбрав место с открытым горизонтом на северо-запад. Они очень недолго будут видны у самого горизонта на фоне вечерней зари в созвездии Овна. Меркурий будет виден немного выше более яркой Венеры. Планеты быстро зайдут за горизонт: Венера в 21.25 (через 45 минут после захода Солнца), Меркурий на 10 минут позже.

 

ИА «Башинформ»

Теги: уфимский планетарий
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