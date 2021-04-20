Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.24 ↑

EUR 91.47 ↓

20 апреля Вторник

Уфа   °

Молния
Паводок на 20 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 636 см (+10), р. Уфы у п. Шакша 662 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 472 см (+18)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе открылся новый медицинский центр стоимостью почти миллиард рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В одном из старейших зданий города, которое было построено в 1880-х годах и является охраняемым объектом культурного наследия федерального значения, заработал многофункциональный медицинский комплекс. Ранее в этом здании располагался один из корпусов завода «Уфимкабель»

Проект по его строительству был рассмотрен на одном из первых заседаний «Инвестиционного часа» в декабре 2018 года. Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в открытии современного медицинского центра GIM-cliniс.

Медицинский центр оснащён операционным блоком со стационаром премиального уровня на 15 мест и многофункциональным детским отделением. Здесь также откроют лабораторно-диагностический центр с комплексом лучевой диагностики, эндоскопическим и ультразвуковым оборудованием экспертного класса. В планах у GIM-cliniс – открытие детского госпитального комплекса и расширение спектра лабораторно-диагностических услуг.

«Инвестор вложил в проект почти 1 млрд рублей. И это не предел. Потому что клиника– только начало. Здесь будет настоящий медицинский городок для детей и взрослых со своим госпиталем, диагностическим центром. Таким образом, система здравоохранения получит дополнительную точку оказания высокотехнологичных медицинских услуг. Уверен, что здесь будет работать очень сильная команда врачей», — отметил Радий Хабиров.

«Многие бизнесмены, в том числе и я, после возвращения Радия Фаритовича Хабирова в республику получили мощный импульс для развития, – отметил инвестор, генеральный директор ООО «Уфимкабель» Ильдар Гималетдинов. – Строительство нашего медицинского центра сразу же вошло в перечень приоритетных инвестпроектов. За два года мы превратили бывшие заводские корпуса в современное здание с элементами дореволюционной архитектурной эстетики. Здесь будет лучшая клиника в Уфе, ничуть не уступающая европейским лечебницам».

Основные направления работы клиники – оказание амбулаторно-поликлинической помощи взрослым и детям, в том числе высокотехнологической. Планируется, что прием пациентов будут вести более ста врачей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: медицина, клиники, диагностика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе спустя месяц завершились поиски пропавшей без вести 16-летней девочки
В Уфе полиция завершила поиски пропавшей без вести 16-летней школьницы. На сайте МВД Башкирии появилась информация о том, что девочка найдена живой, поис
В Башкирии в ближайшие три дня похолодает до -10 градусов
В Башкирии в ближайшие три дня столбики термометров опустятся до -10 градусов. По данным синоптиков, в понедельник, 19 апреля, осадков не ожидается. Вете
В Уфе вышедшая из берегов Белая подтопила Кооперативную поляну, жителей эвакуируют
В Кировском районе Уфы вышедшая из берегов река Белая подтопила 36 участков микрорайона «Кооперативная поляна», где проживают 110 человек, среди них 9 де
В Уфе салют в честь Дня Победы запустят на двух площадках
76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Уфа отметит традиционным возложением венка в парке Победы. На проспекте Октября запланирован парад с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть