В Уфе открылся новый медицинский центр стоимостью почти миллиард рублей

Фото: пресс - служба главы Башкортостана





















Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В одном из старейших зданий города, которое было построено в 1880-х годах и является охраняемым объектом культурного наследия федерального значения, заработал многофункциональный медицинский комплекс. Ранее в этом здании располагался один из корпусов завода «Уфимкабель»

Проект по его строительству был рассмотрен на одном из первых заседаний «Инвестиционного часа» в декабре 2018 года. Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в открытии современного медицинского центра GIM-cliniс.

Медицинский центр оснащён операционным блоком со стационаром премиального уровня на 15 мест и многофункциональным детским отделением. Здесь также откроют лабораторно-диагностический центр с комплексом лучевой диагностики, эндоскопическим и ультразвуковым оборудованием экспертного класса. В планах у GIM-cliniс – открытие детского госпитального комплекса и расширение спектра лабораторно-диагностических услуг.

«Инвестор вложил в проект почти 1 млрд рублей. И это не предел. Потому что клиника– только начало. Здесь будет настоящий медицинский городок для детей и взрослых со своим госпиталем, диагностическим центром. Таким образом, система здравоохранения получит дополнительную точку оказания высокотехнологичных медицинских услуг. Уверен, что здесь будет работать очень сильная команда врачей», — отметил Радий Хабиров.

«Многие бизнесмены, в том числе и я, после возвращения Радия Фаритовича Хабирова в республику получили мощный импульс для развития, – отметил инвестор, генеральный директор ООО «Уфимкабель» Ильдар Гималетдинов. – Строительство нашего медицинского центра сразу же вошло в перечень приоритетных инвестпроектов. За два года мы превратили бывшие заводские корпуса в современное здание с элементами дореволюционной архитектурной эстетики. Здесь будет лучшая клиника в Уфе, ничуть не уступающая европейским лечебницам».

Основные направления работы клиники – оказание амбулаторно-поликлинической помощи взрослым и детям, в том числе высокотехнологической. Планируется, что прием пациентов будут вести более ста врачей.