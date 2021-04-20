Фото: Валерий Шахов | Видео: Ксения Калинина Павловская ГЭС затопит Уфу? На гидроэлектростанции развеяли мифы и страхи жителей столицы Фото: Валерий Шахов | Видео: Ксения Калинина

Павловская ГЭС не затопит столицу Башкортостана. Об этом 20 апреля во время пресс-тура специальному корреспонденту «Башинформа» сообщил начальник гидроэлектростанции Александр Иванов.

«Очень много читаю СМИ, смотрю Instagram – пишут следующее: «Если Павловская ГЭС откроет затворы, то затопит всю Уфу». Также говорят, что «Павловка переполнена, и вот-вот нас смоет», но такого, к счастью, нет. У нас, как минимум, запаса еще пять метров – это только по уровню. А по разовому объему мы можем принять 800 млн кубометров воды, на данный момент у нас, предварительно, хранилище заполнено процентов на 30-40», — сказал начальник Павловской ГЭС.

Александр Иванов также добавил, что, в целом, «ситуация по паводку на водохранилище контролируемая, предсказуемая, и какого-то коллапса не будет».

В предпаводковый маловодный период энергетики проводят сработку Павловского водохранилища, опуская уровень воды в нем почти на 10 метров, а весной за счет большого притока реки Уфы заполняют освободившуюся емкость гидроузла. Это помогает срезать пик половодья и снизить риск подтопления крупных территорий ниже плотины, в том числе в окрестностях Уфы.

МОЩЬ ВОДЫ

Журналистам республиканских СМИ показали, как работает Павловская ГЭС. Начальник производственного отдела Сергей Жеребкин объяснил принцип холостого сброса, показал «сердце» гидроэлектростанции, а также рассказал об особенностях паводка-2021.

При этом сразу предупредили особо не хайповать, не зависать над сбрасываемой водой, не пытаться делать селфи над пропастью, а в машинном зале, где работают четыре гидрогенератора, не трогать многочисленные кнопки и рычажки. Все надели каски и пошли на «экскурсию» по Павловской ГЭС.

Уровень имеет значение

Сначала мы посетили место, где видно уровень воды со стороны водохранилища. Здесь вода медленно, но верно текла в сторону сброса, куски льда наслаивались друг на друга.

«Здесь установлена измерительная аппаратура контроля уровня верхнего бьефа по датчикам. В режиме реального времени оперативный персонал видит уровень бьефа. Показания приборов ежедневно сверяются по водонапорной рейке», — пояснил Сергей Жеребкин.

К началу весны уровень воды в водохранилище снижается примерно до 130 метров по балтийской системе, при этом объем свободной емкости в этот период составляет 0,8 куб. км. Во время паводка водохранилище постепенно заполняется водой. Уровень воды к завершению паводка, примерно во второй половине мая, достигает отметки в 140 метров. Сейчас она находится на уровне чуть больше 135 метров.

«То есть мы сейчас искусственно водохранилище перед паводком спустили для того, чтобы можно было принять огромные притоки воды за короткий промежуток времени, и не допустить резкого сброса воды через тело плотины, через гидротурбины и предотвратить затопление населенных пунктов, которые находятся внизу по течению», — отметил Александр Иванов.

Холостой сброс

Вода сбрасывается постоянно – через плотину уходит чуть больше 2000 кубометров в секунду, из них 800 кубометров проходит через гидротурбины, более тысячи – через паводковые водосливы. Сброс воды – зрелищный процесс. Стоя на дребезжащем мостике, ощущаешь всю мощь стихии, вода бурным потоком вырывается из преграды и стремительно несется по течению. Смотришь на этот яростный поток, и становится немного страшно: а вдруг вода окажется сильнее построенной еще в советские времена плотины. Плюсом для участников «экскурсии» стала яркая радуга на фоне коричневой воды и обледеневшей проволоки.

«Наличие этого водохранилища позволяет не бороться с паводками, а «срезать» пики паводков в районе города Уфы», — сказал сотрудник ГЭС.

Он также отметил, что паводок в этом году начался немного раньше – 9 апреля (среднее значение начала паводка – 15 апреля). Холостой сброс начался 14 апреля. Сейчас приток водохранилища составляет 2250 кубометров в секунду, расход в нижнее течение реки Уфы – 2000 кубометров в секунду. Паводок в этом году обычный, уровень воды не выше средних многолетних значений: среднее многолетнее значение притока – 2740 кубических метров в секунду. На сегодня максимальный приток – не более 2350 кубометров в секунду.

В «сердце» гидроэлектростанции

После всех впечатлений от бурлящего водопада, мы погрузились под воду – спустились на 30 метров, в «сердце» ГЭС, к мощным водяным турбинам и «капитанскому» мостику. Тут было также шумно, гулко, уши закладывало. Стройными рядами расположились разноцветные кнопки и рычаги, о которых нас предупреждали заранее – в итоге, ни одна кнопка не пострадала.

«В машинном зале Павловской ГЭС находятся четыре гидроагрегата. Они нужны для выработки электрической энергии – 170 МВт в час. Энергия идет в единую энергосистему. Сотрудники здесь следят за работой гидроагрегатов. Сюда стекается вся информация о работе оборудования. Здесь внедрена система автоматического управления технологическим процессом», — объяснил начальник производственного отдела.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПАВЛОВСКАЯ ГЭС?

По словам начальника ГЭС, через «тело» плотины, через гидротурбины проходит вода. Во-первых, ГЭС является «краном», регулирующим уровень воды. Во-вторых, ГЭС механическую энергию превращает в электрическую.

«Мы должны поддерживать параметры как по объему спуска воды, так и по поддержанию верхнего уровня для того, чтобы, если пойдет нарастание паводка, мы могли эту ситуацию контролировать, уменьшить площадь подтопления ниже по течению реки Уфы», — пояснил Александр Иванов.

На гидроэлектростанции трудится 61 сотрудник. C 2000 года началась модернизация как основного оборудования, так и вспомогательного, а также системы управления. В главном щите сидит работник, который управляет автоматизированной системой с помощью компьютерной мыши. Но есть определенная доля оборудования, которая обслуживается персоналом вручную.

ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ПЛОТИНЫ…

Тогда бы весенний сток реки прямиком доходил до Уфы и вообще трудно было бы предугадать площадь затоплений. В силу ограниченности объема водохранилища гидроузел физически не может принять весь объем паводка. Большую часть воды он вынужден пропустить транзитом – это как раз и называется холостой сброс через водосливы. Причем, когда и какой объем сбрасывать, определяет не гидроэлектростанция.

«Режим работы водохранилищ на территории республики устанавливается Камским бассейновым водным управлением согласно рекомендациям Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ бассейна реки Белой. ГЭС работает строго по заданным графикам», — заявил начальник производственного отдела.

Станция закрывает ход для воды один раз в пять лет, когда проводятся водолазные обследования отводящего канала.

«Останавливаемся на «ноль» на несколько часов, проводим обследования, чтобы убедиться в надежности конструкции», — добавил Сергей Жеребкин.

ВНЕ ПАВОДКА

В засушливые летние и осенние месяцы водохранилище продолжает выполнять свою регулирующую функцию. Оно постепенно сбрасывает воду, помогая избежать обмеления реки ниже по течению, что тоже имеет большое значение, а именно, для водоснабжения Уфы, сельского хозяйства и судоходства.

САМАЯ МОЩНАЯ ГЭС В БАШКИРИИ

Павловская ГЭС расположена около села Павловка Нуримановского района на реке Уфе. Является русловой гидроэлектростанцией с совмещенным с плотиной зданием ГЭС. Самая мощная ГЭС в Башкирии: ее установленная электрическая мощность – 166,4 МВт. Напорные сооружения ГЭС образуют Павловское водохранилище площадью 116 кв. км, полный объем – 1,41 кубический км.