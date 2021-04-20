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24 апреля в Башкирии пройдет Большой туристический субботник

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

24 апреля в Башкирии пройдет Большой туристический субботник Фото: ИА «Башинформ»

24 апреля Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму приглашает принять участие в акции «Большой туристический субботник» всех представителей индустрии гостеприимства – туристические фирмы, гостиничный и ресторанный бизнес, экскурсоводов и всех, кто относит себя к отрасли туризма Башкортостана. Акция приурочена к началу туристического сезона.

«Весной стартовали большие работы по наведению чистоты и порядка по всей республике. Вместе с участниками туристической отрасли мы активно готовимся к началу туристического сезона, и приведение в привлекательный вид территории любого места, которое может посетить потенциальный турист, тоже входит в эту работу, — отметила председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова. — Мы приглашаем принять участие в акции всех, кто относит себя к индустрии гостеприимства Башкортостана».
Убраться на туристических стоянках, на природе могут все энтузиасты, по согласованию с администрацией муниципалитета, куда относится природный объект.

 

ИА «Башинформ»

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