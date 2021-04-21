В УГАТУ появились специальные аккаунты в социальных сетях для абитуриентов

Теперь будущим абитуриентам УГАТУ стало еще проще следить за важными новостями приемной кампании-2021. Присоединиться к официальным страницам вуза можно в сети Вконтакте и в Инстаграм.

В аккаунтах для абитуриентов представлена актуальная информация о поступлении и учебе в УГАТУ, проходных баллах ЕГЭ и направлениях подготовки. Также там размещаются анонсы мероприятий, посвященных абитуриентам (День открытых дверей, вебинары, мастер-классы и др.).

Кроме того, для будущих абитуриентов создан специальный чат ВКонтакте. В чате можно задать интересующие вопросы по поступлению в УГАТУ и получить на них оперативные ответы, а также познакомиться с другими абитуриентами.

Участники чата самыми первыми узнают о мероприятиях вуза и имеют приоритет в регистрации на них. Вступить в чат, можно перейдя по ссылке﻿.

Для тех, кто хочет узнать подробнее о гуманитарных направлениях вуза, УГАТУ проведет онлайн-презентацию направления «Менеджмент». Вебинар состоится 22 апреля 2021 года в 19:30 ч. (по уфимскому времени).

На мероприятии пройдет презентация профилей «Маркетинг» (в промышленной сфере) и «Менеджмент организаций» (в промышленной сфере). На вебинаре вы узнаете:

Что представляют из себя профессии менеджер и маркетолог и зачем они нужны?

Почему эти профессии не смогут заменить роботы?

Куда можно устроиться на работу после получения диплома? Сколько вы будете зарабатывать?

Маркетинг – это творчество и креатив. А менеджер – значит руководитель. Или нет?

Спикер мероприятия:

Дилара Яппарова, преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга УГАТУ, маркетолог-практик, бизнес-консультант, автор книги «Бренд-менеджмент» (лауреат премии «Лучшая научная книга — 2018».

Каждый участник вебинара получит подборку книг по маркетингу, чек-лист по поступлению в университет и доступ в чат абитуриентов.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.