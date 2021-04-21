Жителям Башкирии бесплатно помогут составить претензии в адрес магазинов

Жителям Башкортостана помогут бесплатно составить претензионные документы по защите прав потребителей

Юридическую помощь предоставляет местная общественная организация «Защита прав потребителей» Октябрьского, которая выиграла субсидию в размере 498 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Минторга Башкирии, воспользоваться услугой могут граждане социальной группы – малоимущие, инвалиды, предпенсионного возраста, пенсионеры, безработные, обучающиеся по очной форме обучения, многодетные и неполные семьи, а также семьи, имеющие ребенка-инвалида.

Обращаться можно по адресу: 452616, г. Октябрьский, ул. Микрорайон 25, д. 23 (адрес электронной почты: [email protected]), а также в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по номеру телефона +7(937)1686701 – Нуруллина Юлия Николаевна.

При обращении за помощью необходимо предоставить документ установленного образца, подтверждающий статус гражданина социальной группы.