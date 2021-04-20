В Уфе общественники предлагают установить таблички на домах, где жили репрессированные

В Уфе общественники предлагают горожанам присоединиться к всероссийской акции «Последний адрес».

Это гражданская инициатива, проводимая в России и направленная на увековечивание памяти о людях, подвергшихся политическим репрессиям в годы советской власти. В память об этом на стене дома, в котором жил репрессированный, устанавливается маленькая, размером с ладонь, памятная табличка, посвящённая только одному человеку. Принцип проекта — «Одно имя, одна жизнь, один знак».

Проект реализуется некоммерческой организацией «Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий „Последний адрес“» на средства заявителей и пожертвования. Основным источником сведений о почти трех миллионах граждан СССР, подвергшихся политическим репрессиям, является база данных общества «Мемориал».

«По Башкирии знаки уже установлены в нескольких сельских поселениях. В Уфе пока нет. Считаю это важным делом для сохранения исторической памяти. Что требуется? Предложить кандидатуры репрессированных и их точные адреса проживания. Нужны еще дата рождения, смерти и реабилитации. Особенно надеюсь на тех, кто у нас занимается сбором материалов по этой теме», — сообщила на своей странице в Facebook общественница Кристина Абрамичева.

Она предложила написать свои предложения в комментариях и в личные сообщения.