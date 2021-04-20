Гости Галамарта в Уфе смогут сфотографироваться с фигурой популярного артиста

С 20 по 30 апреля уфимцы смогут сфотографироваться с фигурой известного музыкального исполнителя.

Такой сюрприз для жителей Уфы организует народный магазин «Галамарт».

- Ему чуть больше двадцати, и он точно знает, как делать деньги: и вам расскажет! – делятся организаторы акции.

- Приходите с семьей, приходите одни или с друзьями: он всем уделит внимание, со всеми поговорит, и, вполне возможно, раскроет некоторые секреты своей популярности.

Встретиться со знаковой фигурой нашего времени «Галамарт» приглашает в разные дни и в разных локациях Уфы.

- Приходите на локации, знакомьтесь со знаменитостью, получайте море удовольствия и выкладывайте яркие фотографии в соцсети! – приглашают в «Галамарт».

Встречи состоятся в магазинах «Галамарт» с 16.00 до 20.00 по следующим адресам:

20.04 – ТЦ «Магнит»

23.04 — ТЦ «Башкирия»

26.04 — ТЦ «Затон»

28.04 — ТЦ «Акварин»

30.04 — ТЦ «Центральный»

Телефон: 8 800 25 000 25.

www.galamart.ru