Гости Галамарта в Уфе смогут сфотографироваться с фигурой популярного артиста

Гости Галамарта в Уфе смогут сфотографироваться с фигурой популярного артистапартнерский материал
С 20 по 30 апреля уфимцы смогут сфотографироваться с фигурой известного музыкального исполнителя.
Такой сюрприз для жителей Уфы организует народный магазин «Галамарт».
- Ему чуть больше двадцати, и он точно знает, как делать деньги: и вам расскажет! – делятся организаторы акции.
- Приходите с семьей, приходите одни или с друзьями: он всем уделит внимание, со всеми поговорит, и, вполне возможно, раскроет некоторые секреты своей популярности.
Встретиться со знаковой фигурой нашего времени «Галамарт» приглашает в разные дни и в разных локациях Уфы.
- Приходите на локации, знакомьтесь со знаменитостью, получайте море удовольствия и выкладывайте яркие фотографии в соцсети! – приглашают в «Галамарт».
Встречи состоятся в магазинах «Галамарт» с 16.00 до 20.00 по следующим адресам:
- 20.04 – ТЦ «Магнит»
- 23.04 — ТЦ «Башкирия»
- 26.04 — ТЦ «Затон»
- 28.04 — ТЦ «Акварин»
- 30.04 — ТЦ «Центральный»
Телефон: 8 800 25 000 25.