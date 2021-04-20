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20 апреля Вторник

Уфа   °

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Паводок на 20 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 636 см (+10), р. Уфы у п. Шакша 662 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 472 см (+18)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Гости Галамарта в Уфе смогут сфотографироваться с фигурой популярного артиста

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

С 20 по 30 апреля уфимцы смогут сфотографироваться с фигурой известного музыкального исполнителя.

Такой сюрприз для жителей Уфы организует народный магазин «Галамарт».

- Ему чуть больше двадцати, и он точно знает, как делать деньги: и вам расскажет! – делятся организаторы акции.

- Приходите с семьей, приходите одни или с друзьями: он всем уделит внимание, со всеми поговорит, и, вполне возможно, раскроет некоторые секреты своей популярности.

Встретиться со знаковой фигурой нашего времени «Галамарт» приглашает в разные дни и в разных локациях Уфы.

- Приходите на локации, знакомьтесь со знаменитостью, получайте море удовольствия и выкладывайте яркие фотографии в соцсети! – приглашают в «Галамарт».

Встречи состоятся в магазинах «Галамарт» с 16.00 до 20.00 по следующим адресам:

  • 20.04 – ТЦ «Магнит»
  • 23.04 — ТЦ «Башкирия»
  • 26.04 — ТЦ «Затон»
  • 28.04 — ТЦ «Акварин»
  • 30.04 — ТЦ «Центральный»

Телефон: 8 800 25 000 25.

www.galamart.ru

 

ИА «Башинформ»

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