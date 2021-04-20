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В Уфе пройдет Турнир по волейболу, посвященный памяти легендарного диктора Ахата Муртазина

ОБЩЕСТВО

7 мая, в День радио, на стадионе «Динамо» состоится Турнир по волейболу среди СМИ Башкортостана, посвященный памяти легендарного диктора, народного артиста Башкортостана Ахата Муртазина.

Организаторами турнира выступают Союз журналистов РБ, ГУП ТРК «Башкортостан», ГТРК «Башкортостан». В турнире примут участие команды радио «Юлдаш», ГУП ТРК «Башкортостан», ГТРК «Башкортостан», Дома печати и муниципальная сборная республиканских газет.

В настоящее время идет набор спортсменов в команды Дома печати и сборной муниципальных изданий. Желающие участвовать в соревновании могут выслать заявку по адресу [email protected]

Ахата Муртазина называли «золотым голосом Башкортостана». Его красивый, бархатистый голос слушатели узнавали по новостям, актуальным репортажам, он вел прямые трансляции со многих событий, праздников, правительственные мероприятия и концерты. Его голосом записаны художественные произведения известных башкирских писателей и поэтов, он озвучивал анимационные и художественные фильмы, также снимался в них; был бессменным капитаном волейбольной команды радио. Ахат Муртазин скоропостижно скончался в 59 лет 13 марта 2018 года.

 

Лейла Аралбаева

Теги: турнир
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