Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции должны соблюдать граждане, прибывшие в Башкортостан из иностранных государств любым видом транспорта, в том числе транзитом через другие субъекты Российской Федерации, до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Требование не распространяется на членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного сообщения.