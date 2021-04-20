Башкирский государственный университет отличается фундаментальной школой - проректор БашГУ

Проректор по научной и инновационной работе БашГУ Светлана Мустафина считает, что Башкирский государственный университет от других вузов отличает фундаментальная школа. Благодаря объединению УГАТУ и БашГУ, фундаментальной школы и прикладных исследований шансы попадания в «Программу 2030» возрастут.

«Программа 2030» уникальна тем, что направлена на технологический прорыв университета, который участвует в этой программе. Он должен внести значимый вклад в мировую повестку и должен быть в ней заметен. Надо сказать, что, анализируя позиции Башкирского государственного университета за последние десять лет, мы видим, что мы не имеем сильных позиций, но мы сильны фундаментальной школой и этим можно гордиться. По сравнению с вузами, которые находятся на территории региона, фундаментальная школа БашГУ уникальна. Но в самой программе, к сожалению, и в тех вызовах, которые ставит Министерство науки РФ, говорится о том, чтобы вся наша наука развивалась параллельно и совместно с реальным сектором экономики. И вот здесь у нас начинаются проблемы — нам нечего предложить реальному сектору экономики в качестве готовых проектных решений», — сказала Светлана Мустафина.

По ее мнению, другие вузы имеют слабые фундаментальные школы. Переплетение фундаментальной и прикладной поисковых исследований дало бы синергетический эффект.

«60% научных направлений у нас связаны с социогуманитарными направлениями. На прошлой неделе состоялся координационный совет при МИД России и наша заявка на открытие кафедры ЮНЕСКО по геопаркам была поддержана. Мы ее отправляем в штаб-квартиру ЮНЕСКО. В геопарки входят большое количество направлений, в которых могут реализовать свои исследования и географы, и филологи, и экономисты, и юристы и так далее. Это большой объем работы. При поддержке региональной власти мы могли бы реализовать часть работ и исследований», — рассказала она.

Проректор отметила, что вузу не хватает мобильности. «Невозможно развиваться, сидя в стенах университета и не общаясь с коллегами. Нам нужно, чтобы проекты студентов развивались, наши студенты перемещались по другим регионам и знакомились с традициями других вузов. Сегодня нет таких возможностей».

Она предложила поддержать руководство республики и вуза в объединении университетов в Большой университет.

Ранее сообщалось, что по предложению Главы Башкортостана Радия Хабирова учёный совет БашГУ большинством голосов принял решение об объединении с УГАТУ в совместный Большой университет. Положительно проголосовали 38 участников, 7 — против.