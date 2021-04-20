Фото: Кировский районный суд Уфы Назначено заседание о пересмотре дела экс-главы Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева Фото: Кировский районный суд Уфы

Первое заседание о пересмотре дела бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева назначено на 29 апреля. Слушание пройдет в Кировском районном суде Уфы. Материалы теперь будет рассматривать другой судья.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Верховный суд республики 25 марта 2021 года отменил оправдательный приговор Евгению Гурьеву, который вынес ему Кировский районный суд столицы. Напомним, экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий государству. В частности, дело касается продаж земельных участков по цене вдвое ниже их кадастровой стоимости.