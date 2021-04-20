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В школах Башкирии проходит Неделя здорового питания

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В школах Башкирии проходит Неделя здорового питания Фото: ИА «Башинформ»

Текущая пятидневка во всех школах Башкирии объявлена Неделей здорового питания. Ее цель — популяризация правильного питания и здорового образа жизни среди обучающихся, родителей, сотрудников образовательных организаций республики.

В течение этой недели школами планируется проведение цикла мероприятий, посвященных теме здорового и правильного питания: творческие и познавательные занятия, воспитательные беседы, презентации, конкурсы рисунков и стенгазет, игры-викторины, в ходе которых обучающиеся познакомятся с правильным рационом питания, классные часы, Дни национальной кухни, оформление классных уголков, родительские собрания.

Также учащиеся и родители пройдут тематическое анкетирование «За что скажем "спасибо" поварам» и «Питание глазами пап и мам».

Завершится Неделя здорового питания 23 апреля Днем открытых дверей «Родители Башкортостана за здоровое питание!»

 

ИА «Башинформ»

Теги: школьное питание
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