Фото: ИА «Башинформ» В школах Башкирии проходит Неделя здорового питания Фото: ИА «Башинформ»

Текущая пятидневка во всех школах Башкирии объявлена Неделей здорового питания. Ее цель — популяризация правильного питания и здорового образа жизни среди обучающихся, родителей, сотрудников образовательных организаций республики.

В течение этой недели школами планируется проведение цикла мероприятий, посвященных теме здорового и правильного питания: творческие и познавательные занятия, воспитательные беседы, презентации, конкурсы рисунков и стенгазет, игры-викторины, в ходе которых обучающиеся познакомятся с правильным рационом питания, классные часы, Дни национальной кухни, оформление классных уголков, родительские собрания.

Также учащиеся и родители пройдут тематическое анкетирование «За что скажем "спасибо" поварам» и «Питание глазами пап и мам».

Завершится Неделя здорового питания 23 апреля Днем открытых дверей «Родители Башкортостана за здоровое питание!»