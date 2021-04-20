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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новым помощником Главы Башкирии назначен экс-министр дорожного хозяйства Алан Марзаев

ПОЛИТИКА

Распоряжением Главы Башкортостана Радия Хабирова его помощником назначен экс-министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алан Марзаев.

Справка:

Марзаев Алан Викторович родился 14 мая 1973 года в городе Ардоне (Северная Осетия – Алания). Окончил Горский государственный аграрный университет, Академию права и управления. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в Государственной налоговой инспекции РСО – Алания, где работал государственным налоговым инспектором отдела по контролю за работой кассовых аппаратов, государственным налоговым инспектором отдела контроля, и.о. начальника подотдела ККМ отдела контроля, государственным налоговым инспектором отдела косвенных налогов.

В 1997–2000 годах – начальник Государственной налоговой инспекции по Дигорскому району РСО – Алания.

В 2000–2002 годах – руководитель инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дигорскому району РСО – Алания.

В 2002–2004 годах – руководитель Межрайонной ИМНС России № 2 по РСО – Алания

В 2004–2009 годах – начальник отдела контроля налоговых органов, начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы РСО – Алания

В 2009–2010 годах – заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Владикавказу

В 2010 году – начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Владикавказу, начальник отдела контроля налоговых органов Управления Федеральной налоговой службы по РСО – Алания

В 2010– 2011 годах – начальник контрольно-ревизионного управления Администрации Чеховского муниципального района Московской области

В 2011–2016 годах – советник департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления Президента Российской Федерации, советник департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике

В 2011–2016 годах – доцент кафедры «Теория финансов» (по совместительству) Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В 2016–2017 годах – начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Московской области

В 2017–2019 годах – начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Домодедово Московской области

В 2019 году – помощник Главы Республики Башкортостан

В 2019–2020 годах – руководитель ГКУ Управление дорожного хозяйства республики

В 2020 году – председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству

В 2020–2021 годах – министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана.

 

ИА «Башинформ»

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