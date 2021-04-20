Фото: Валерий Шахов В Уфе на Кооперативной поляне затоплено 54 придомовых участка: эвакуировано два человека Фото: Валерий Шахов

В уфимском микрорайоне Кооперативная поляна река Белая подтопила 54 придомовых участка, где проживает 145 человек, в том числе 23 ребенка. Об этом в ходе ежедневного брифинга по паводковой ситуации заявил заместитель начальника Управления гражданской защиты Уфы Артур Бубнихин.

«19 апреля два взрослых человека эвакуированы и перевезены в пункт временного размещения на базе УГАТУ. Остальные от эвакуации пока отказались», — сообщил Артур Бубнихин.

Также в понедельник спасатели оцепили участок дороги по улице Трудовой, организован подвоз воды населению.

Сегодня специалисты Управления гражданской защиты следят за ситуацией в поселке Козарез, где произошел разлив проезжей части и населенный пункт оказался отрезан от большой земли. Людей перевозят на теплоходе службы речных переправ, на месте дежурят спасатели.