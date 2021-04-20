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20 апреля Вторник

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Паводок на 19 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 626 см (+19), р. Уфы у п. Шакша 642 см (+12), р. Демы у д. Бочкаревки 454 см (+7)
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В Уфе на Кооперативной поляне затоплено 54 придомовых участка: эвакуировано два человека

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе на Кооперативной поляне затоплено 54 придомовых участка: эвакуировано два человека Фото: Валерий Шахов

В уфимском микрорайоне Кооперативная поляна река Белая подтопила 54 придомовых участка, где проживает 145 человек, в том числе 23 ребенка. Об этом в ходе ежедневного брифинга по паводковой ситуации заявил заместитель начальника Управления гражданской защиты Уфы Артур Бубнихин.

«19 апреля два взрослых человека эвакуированы и перевезены в пункт временного размещения на базе УГАТУ. Остальные от эвакуации пока отказались», — сообщил Артур Бубнихин.

Также в понедельник спасатели оцепили участок дороги по улице Трудовой, организован подвоз воды населению.

Сегодня специалисты Управления гражданской защиты следят за ситуацией в поселке Козарез, где произошел разлив проезжей части и населенный пункт оказался отрезан от большой земли. Людей перевозят на теплоходе службы речных переправ, на месте дежурят спасатели.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Кооперативная поляна, паводок
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