Фото: ИА «Башинформ» Стало известно, когда в Уфе откроется сезон фонтанов Фото: ИА «Башинформ»

23 фонтана в Уфе начнут работать с 1 мая. Предварительный запуск пройдет 28 апреля. Об этом сообщил директор «Горзеленхоза» Рамиль Ямилов на оперативном совещании в мэрии.

По его словам, график работы фонтанов составлен в зависимости от значимости объектов, их местоположения, времени и интенсивности посещения горожанами и гостями. Включаться фонтаны будут с восьми часов утра до двух часов дня, а выключаться — с восьми вечера до двенадцати ночи.

Как отметил Ямилов, мероприятия по расконсервации фонтанов почти закончены – демонтированы сборно-щитовые каркасы, защищающие чаши с расположенными в них форсунками, силовыми кабелями и светильниками от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений в осенне-зимний период.

Директор «Горзеленхоза» отметил, что на территории фонтанов требуется патрулирование сотрудников правоохранительных органов и Центра общественной безопасности города, а также монтаж камер фото- и видеофиксации, которые позволят предупредить правонарушения, повреждения и хищения фонтанных частей, а также пресекать купание в фонтанах.