Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.24 ↑

EUR 91.47 ↓

20 апреля Вторник

Уфа   °

Молния
Паводок на 19 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 626 см (+19), р. Уфы у п. Шакша 642 см (+12), р. Демы у д. Бочкаревки 454 см (+7)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимском аэропорту два терминала внутренних авиалиний объединили в единый комплекс

ОБЩЕСТВО

В аэропорту «Уфа» терминалы внутренних воздушных линий – действующего и нового, построенного в конце 2020 года, объединили в единый комплекс.

Общая площадь терминала выросла до 29 тысяч квадратных метров, а пропускная способность – с 600 до 1 200 человек в час. Построены теплые межтерминальные переходы – на первом и втором этажах зданий.

По словам генерального директора аэропорта «Уфа» Александра Андреева, объединение терминалов позволит обслуживать более 4 млн пассажиров в год, из которых 2 млн – на внутренних авиалиниях.

Переход на втором этаже позволил создать единую стерильную зону для вылетающих внутренними рейсами пассажиров, увеличив ее общую площадь почти вдвое. Для пассажиров бизнес-класса и участников приоритетных уровней программ лояльности авиакомпаний в стерильной зоне нового здания организован бизнес-зал «Иремель Lounge». При его проектировании и оснащении учтены действующие стандарты обслуживания авиаперевозчиков. В бизнес-зале предусмотрена отдельная детская зона. В стерильной зоне нового здания работает кафе с национальной кухней, а в будущем планируется открытие магазина сувенирной продукции.

«Переход на первом этаже объединил зону прилета нового терминала с зоной вылета терминала 1. Теперь все прибывающие внутренними рейсами пассажиры будут получать багаж в зоне прилета нового здания, для этого имеется три багажные карусели», — сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе спустя месяц завершились поиски пропавшей без вести 16-летней девочки
В Уфе полиция завершила поиски пропавшей без вести 16-летней школьницы. На сайте МВД Башкирии появилась информация о том, что девочка найдена живой, поис
В Башкирии в ближайшие три дня похолодает до -10 градусов
В Башкирии в ближайшие три дня столбики термометров опустятся до -10 градусов. По данным синоптиков, в понедельник, 19 апреля, осадков не ожидается. Вете
В Уфе 8-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки
В Уфе вечером 17 апреля во дворе дома №88/1 по улице Адмирала Ушакова в ДТП попал ребенок. По данным ГИБДД города, 32-летний мужчина за рулем Volkswagen
В Уфе вышедшая из берегов Белая подтопила Кооперативную поляну, жителей эвакуируют
В Кировском районе Уфы вышедшая из берегов река Белая подтопила 36 участков микрорайона «Кооперативная поляна», где проживают 110 человек, среди них 9 де
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть