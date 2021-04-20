В уфимском аэропорту два терминала внутренних авиалиний объединили в единый комплекс

В аэропорту «Уфа» терминалы внутренних воздушных линий – действующего и нового, построенного в конце 2020 года, объединили в единый комплекс.

Общая площадь терминала выросла до 29 тысяч квадратных метров, а пропускная способность – с 600 до 1 200 человек в час. Построены теплые межтерминальные переходы – на первом и втором этажах зданий.

По словам генерального директора аэропорта «Уфа» Александра Андреева, объединение терминалов позволит обслуживать более 4 млн пассажиров в год, из которых 2 млн – на внутренних авиалиниях.

Переход на втором этаже позволил создать единую стерильную зону для вылетающих внутренними рейсами пассажиров, увеличив ее общую площадь почти вдвое. Для пассажиров бизнес-класса и участников приоритетных уровней программ лояльности авиакомпаний в стерильной зоне нового здания организован бизнес-зал «Иремель Lounge». При его проектировании и оснащении учтены действующие стандарты обслуживания авиаперевозчиков. В бизнес-зале предусмотрена отдельная детская зона. В стерильной зоне нового здания работает кафе с национальной кухней, а в будущем планируется открытие магазина сувенирной продукции.

«Переход на первом этаже объединил зону прилета нового терминала с зоной вылета терминала 1. Теперь все прибывающие внутренними рейсами пассажиры будут получать багаж в зоне прилета нового здания, для этого имеется три багажные карусели», — сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.