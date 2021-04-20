Фото: Валерий Шахов Жителей трех районов Башкирии предупредили о подъеме реки Демы Фото: Валерий Шахов

В районе столицы Башкирии рост уровня реки Белой за последние сутки составил 10 см. Однако опасения у спасателей вызывает резкий подъем воды в Деме.

По словам первого заместителя председателя республиканского госкомитета по ЧС Кирилла Первова, жителям Альшеевского, Чишминского и Давлекановского районов нужно быть наготове.

«За сутки Дема выросла на 18 см и мы ожидаем в ближайшие два дня продолжения подъема уровня воды. Уже подтоплены четыре придомовые территории в Давлекановском районе», — уточнил представитель ведомства.

Согласно графикам гидропостов, пики прошлогоднего половодья проходили значительно позже — 4 мая. В текущем году паводок своей кульминации достигнет до конца апреля.