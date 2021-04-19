Фото: zabavnik.club В Башкирии для сохранения лесов возле Инзерских зубчаток создается экологическая тропа Фото: zabavnik.club

В Башкирии для сохранения лесов возле Инзерских зубчаток создается экологическая туристская тропа с одноименным названием. План проекта утвердили 19 апреля на заседании Правительства Башкортостана, которое провел премьер-министр Андрей Назаров.

Экологическая туристская тропа «Инзерские зубчатки» создается, как часть «Большой Южноуральской тропы»

«К сожалению, плановые вырубки перестойных лесов негативно сказались на имидже маршрута, – отметил Андрей Назаров. – Площадь вырубки составила 13 га. Поэтому было принято решение сформировать туристический проект, который позволит сохранить природное разнообразие в округе».

Как сказала председатель Государственного комитета РБ по туризму Эльмира Туканова, новый проект направлен на развитие внутреннего активного туризма и популяризацию здорового образа жизни.

Планируется создание трех рекреационных зон. В районе кордона Миселя будут установлены стоянки для туристов беседами для отдыха, туалетами, мусорными контейнерами. В окрестности села Тирлянский, до 1 км от колеса истории «Тирлянское колесо» будет размещен информационный стенд и у начала тропы на подъем к вершине хребта «Инзерские зубчатки» — беседки для отдыха.

Инзерские Зубчатки пользуются популярностью у туристов более 10 лет, количество туристов ежегодно увеличивается. В летний период по маршруту проходит несколько сотен человек в день, больше половины туристы из других регионов. В настящее время охранного статуса у этой природной локации нет. Земли возле Инзерских зубчаток относятся к лесному фонду. Рубка леса здесь велась с 2016 года в рамках действующего лесного законодательства. Площадь вырубки возле туристической тропы в предгорье Инзерских зубчаток составляет почти 13 гектаров. Сейчас работы по рубке древесины здесь прекращены, планируется высадка новых деревьев.

С образованием на этой территории экологической туристской тропы и закреплением этого понятия в республиканском законе о туристской деятельности удастся обеспечить сохранение природных достопримечательностей, считают эксперты.

Справка. Инзерские зубчатки – горный хребет на Южном Урале, в междуречье Большого Инзера и Тирляна. Протяженность составляет около 10 километров, максимальная высота – 1 161 метр над уровнем моря. Состоит из кварцитов и кварцитопесчаников. Главная достопримечательность – скальный цирк в северной части хребта: скалы причудливой формы в виде зубцов, расположенные по кругу.