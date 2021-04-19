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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии депутаты и общественники обсудят проблему бродячих собак

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии депутаты и общественники обсудят проблему бродячих собак Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии после трагедии с 4-летним мальчиком, которого растерзали собаки, власти региона взяли на особый контроль проблему с безнадзорными животными. Напомним. случай произошел два дня назад, 17 апреля в деревне Сафарово Учалинского района — мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько бродячих собак, от полученных травм ребенок скончался на месте.

По поручению председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева 20 апреля в республиканском парламенте собирают внеплановое мероприятие — круглый стол, где депутаты обсудят организацию деятельности по регулированию численности безнадзорных животных в республике.

21 апреля круглый стол проводит и Общественная палата Башкортостана. Общественники намерены поднять проблемы регионального и муниципального законодательства, обеспечивающего применение научно обоснованных практик регуляции численности безнадзорных животных, а также обеспечения безопасности населения.

 

ИА «Башинформ»

Теги: бродячие собаки
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